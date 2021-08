Morgane MAZUR

Après un tour du monde d'un an et demi, j'ai déménagé à Montpellier et integré une équipe de 8 personnes au sein de SECIB (groupe SEPTEO).



Je travaille actuellement sur l'enrichissement du logiciel de gestion développé par l'entreprise, autour des technologies suivantes : C#, .NET Core, Angular, WPF.

Dans l'équipe nous utilisons beaucoup les méthode agiles pour nous accompagner dans notre travail : daily meeting, sprints de 2 semaines avec un backlog, démonstrations et rétrospectives en fin de sprint...



Mon dynamisme, ma persévérance et mon sens de l'organisation me permettent de m'intégrer facilement dans des équipes et de mener à bien mes projets.