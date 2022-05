Linda HAKEM

Diplômée du Master d’Ergonomie, Psychologie, Facteurs Humains et Ingénierie des Systèmes d’Information d'Aix-en-Provence, j’ai suivi une formation pluridisciplinaire me permettant ainsi d’acquérir de multiples compétences et pratiques en :

- Ergonomie physique

- Ergonomie organisationnelle

- Ergonomie cognitive

- Ergonomie des Interactions Homme-Machine (IHM)





Dans ce cadre, j ’ai réalisé 2 mémoires portant sur :

- Étude de la perception visuelle (avec utilisation d’EyeTracking).

- Test de l’influence du logiciel TRENDS (développé par ParisTech ) sur l’activité créative de designers.

Lauréate, Prix décerné par la mairie d’Aix-en-Provence.







COMPÉTENCES :



- Prévention des Risques Professionnels (Troubles Musculosquelettiques, Acoustiques, Risques Psychosociaux, Pénibilité)



- Analyse ergonomique d’interfaces, de poste de travail et de supports d'information.



- Conception ou correction d’interfaces, de postes de travail et de supports d’information.



- Analyse de l’activité, analyse des charges mentales.



- Organisation et gestion de focus group et d'entretiens.



- Organisation et animation de réunions, de groupe de travail.



- Contribution à la gestion de projet.



- Capacités de recherche, de traitement et de production d’informations théoriques et expérimentales en psychologie cognitive et ergonomie.



- Connaissances approfondies en psychologie cognitive et comportementale.



- Facteurs Humains



Mes compétences :

Veille réglementaire

Ergonome

Psychologie

Prévention des risques professionnels

IPRP