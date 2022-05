Linda LARSONNEUR

J'ai intégré la société neuftelecom en 2000 au tout début de la commercialisation des offres téléphonie fixe.



Grâce au développement rapide de cette société, j'ai pu régulièrement changer de mission.



Après avoir participé à la mise en place d'un back office sur la clientèle Grand Public, j'ai voulu connaitre celle des entreprises.



Je me suis donc occupée de la planification et du développement des campagnes de marketing direct sur le parc client et sur la base prospect BtoB de SFR Business Team (emailing, SMS, Fax, télévente, bannières Espace Client). Analyser la base de données CRM pour définir la bonne cible, le bon canal afin de délivrer le message le plus approprié qui permettra de générer des leads auprès de nos forces de vente.



Puis tout naturellement, je me suis orientée vers le marketing digital. J'ai désormais en charge la gestion des campagnes de référencement payant ainsi que l'analyse et le suivi du trafic pour le site sfrbusinessteam.fr.



Ce métier et cette entreprise me donnent toujours une entière satisfaction mais après 10 ans passés dans les télécommunications, j'ai envie de découvrir un autre secteur d'activité.



Mes compétences :

Campagne emailing

Emailing

Marketing direct

Marketing relationnel

E-CRM