Actuellement,Chargée de Projets RH dans un cabinet RH, je souhaite m'ouvrir à d'autres challenges me permettant d'aller toujours plus loin dans mes compétences.



D'un naturel dynamique et sociable,je dispose de bonnes capacités d'adaptation au sein d'une quelconque équipe.



Ma recherche étant active,je reste ouverte à toute opportunité similaire à mon profil





Mes compétences :

Ressources Humaines et Formation