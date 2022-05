Motivée, j'ai toujours envie d'en faire plus et d'apprendre de nouvelles choses me permettant d'évoluer dans mes fonctions



Mes compétences :

Sage Paye et Comptabilité

Tempo et Banco 7

Pack Office

Ciel Paye, Gestion Commerciale et Comptabilité

Paie

Comptabilité générale

Charges sociales

Charges fiscales