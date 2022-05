Linda NAVARRO

Etant passionnée par l'informatique depuis toujours, j'ai choisi d'effectuer mes études dans ce domaine et je me suis d'abord spécialisée dans le développement web.



Ce choix m'a poussé à faire une licence Développement et Qualité Logiciel, car pour moi le processus qualité est essentiel dans le cycle de vie d'un produit.



Si vous voulez en savoir plus sur moi, visitez mon site web :



Mes compétences :

JavaScript

Symfony2

MySQL

HTML 5

CSS 3

UML

XML

CSS 2

PhpMyAdmin

XHTML

Java

Java EE

PHP 5

WAMP

SQL

Responsive Design

NetBeans

Linux

Microsoft Windows

Eclipse

Adobe Dreamweaver CS6

Wordpress

Adobe Photoshop CS6

Apache WEB Server

UML/OMT

Macromedia Dreamweaver

HTML

Framework

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

Xdebug

Programmation procédurale

MVC

Github

Zend studio

Debian

Bower

Bootstrap

Boilerplate

Prototypage

JQuery

Docker

Grunt

Méthode agile

Vagrant

HTTP

Virtualisation

Analyse des besoins

Phpstorm

Architecture réseau Internet

PSR coding standards

Programmation orientée objet

Prestashop

MongoDB

Reporting

Joomla

AngularJS

SVN

Système de gestion de versions

Pair Programming

XML/XSL

Test Driven Development

Kanban

XML/XSLT

Scrum master

Scrum

Test unitaire

Extreme programming

PHPUnit