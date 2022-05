Je m'appelle Linda Stili, âgée de 29 ans, je travaillais en tant que responsable commerciale en une société offshore a Bizerte.

Je suis Bizertine, mais puisque je cherche bien a améliorer ma situation actuelle, disant financièrement, point de vue stabilité et être mieux établie, le lieu d'implantation de la société avec laquelle je travaille ne me causera aucun soucis.



Je suis actuellement en situation de recherche d’emploi et mes réflexions sur mon avenir professionnel m’ont amenée à envisager avec beaucoup d’enthousiasme la possibilité de mettre mes compétences au service de votre entreprise.



Mes compétences :

• La gestion Efficace du temps

• Elaboration et suivi du tableau de bord de la qu

• Auditeur interne ISO 9001

• Auditeur interne ISO/TS 16949

• Le processus de maitrise des non conformités sel

• Les exigences des référentiel ISO TS