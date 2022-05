Linda YAGOUB

Sourcing, recrutement et délégation de personnel pour des grands comptes dans le domaine IT

Encadrement, management, mise en place de process et développement commercial





DOMAINES DE COMPETENCES



RECRUTEMENT



- Evaluation et formalisation des besoins de recrutements des clients grands comptes : rédaction des profils de postes en régie, forfait ou pré-embauche

- Sélection des CV et candidatures (Cvthèques, Base de données) et suivi de la mise à jour du vivier de compétences

- Conduite des entretiens et établissement des reporting pour les managers achats et interlocuteurs opérationnels grands comptes

- Amélioration des méthodes d’évaluation des candidats (création de fiches profils, élaboration de questionnaires et tests techniques…)

- Instauration de méthodes de recrutement orientées Web.0 (Viadeo, Linkedin…)

- Négociation des conditions d’embauches, rédaction des contrats de travail et suivi de l’intégration au sein des sociétés



ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE COMMERCIALE



- Market mapping : analyses de marché, veille concurrentielle et identification des leviers de croissance

- Formalisation et déploiement du plan d’actions commerciales : bases de données, supports de vente, marketing opérationnel

- Définition des objectifs collectifs et individuels : chiffre d’affaires, marge, taux de fidélisation, diversification du portefeuille

- Elaboration et suivi des tableaux de bord pour piloter l’activité commerciale

- Encadrement d’une équipe de sourcing/recrutement/commercial de 1O personnes



NEGOCIATION ET GESTION COMMERCIALE



- Définition des actions de prospection et développement du portefeuille clients grands comptes

- Rédaction des réponses aux appels d’offres : adhésion aux processus achats de clients internationaux

- Développement de la relation commerciale : rendez-vous clientèle, pilotage des actions de fidélisation, suivi des placements

- Elaboration du pricing : négociations tarifaires, définition des conditions contractuelles et accords commerciaux

- Gestion du budget de fonctionnement d’agence et garante du compte de résultat prévisionnel



LANGUES & INFORMATIQUE



- Anglais opérationnel

- Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Access)

- MOA/MOE, TMA, maîtrise des métiers et logiciels IT : Unix, Linux, Windows, ERP, etc.



Mes compétences :

Achats

Bases de données

Commerciale

ERP

Ingénieur d'Affaires

Mapping

Négociation

Négociation commerciale

Politique

Politique commerciale

Recrutement

Sourcing