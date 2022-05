Linden COLE

J'apporte une vaste expérience dans le renforcement des affaires et de la gestion, y compris dans la planification de nouveaux avenirs, la gestion des changements, la résolution de problèmes dans la gestion et gestion des crises. Je suis un homme qui peux donner un pointe de vue réel et puis les aider gagner les solutions des difficultés.



Avec mes travaux avec ESC Rennes, je travail dans une gamme des sujets généraale, y - compris 'International Trade' et 'International Business and Strategy'. Mes cours sont en Anglais (ma langue maternelle, mais je suis pret a parler en français avec mes étudiants. Les cours en détail sont 'Project Management' (effectivement le gestions des changements ... organisationelle et strategique), 'Managing Cultural Diversity', 'International and Strategic Management' (l'entre dans le sujet de strategie), 'Entrepreneurship and Innovation', et 'Problem Solving in Management' ... comment on peut trouver des solutions des difficultés, et comment on peut les mis en action. Je travail ici en France, et avec UIR à Rabat en Maroc, un des partenaires de ESC Rennes en étrangers.



Avec France Business School à Brest, mes competences sont utilisé dans le sectuer de commerce internationale et managemen interculturel. Avec les Masters je utilise mes experiences de donner des introductions aux marchés internationales. Basé dans un format PESTEL, pour mois c'est plus importante d'aider les étudiantes gagner un comprehension de la culture , plus importante que juste les statistiques ou des finances. A Poitiers, encore mon focus est dans le sectuer de 'International Trade', mais ici je suis associén avec les ethhique de negociation et business internationale et personal selling ... l'importance des choses humane, pas juste le priorité des grandes marques.



Je suis encore pret à vous aider, si vous avez besoin d'un cout de mains. Contactez moi directe svp.



Contact Linden@Capalto.com

0033 296 13 42 20



Mes compétences :

Organisation

Développement durable

Innovation

Performance Improvement

Profit Improvement

Change Management

Management of Diversity

Planification