Lindie ARÈNE

J'enseigne l'anglais depuis plus de 15 ans des plus jeunes aux managers dans des entreprises, étudiants en cursus universitaires, BTS et d'autres.

En plus de l'enseignement d'anglais général et anglais des affaires, je suis également spécialisée dans la préparation pour les examens connus comme TOEIC, TOEFL et IELTS, ainsi que faire du coaching pour des entretiens d'embauche en anglais, des présentations et l'écriture des emails d'affaires.

L'enseignement de l'anglais est ma passion et se fait sur mesure afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque étudiant individuel.