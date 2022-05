Line ARHAINX

Je suis enseignante en lettres modernes et en FLE.

Je pratique et transmets également le théâtre sous forme d'ateliers.

Je prends en charge des élèves en classes bilangues, des élèves en voie professionnelle, des élèves en difficultés.

Je suis référente culturelle de l'établissement où j'exerce.

Depuis 2013, je travaille à l'école européenne d'Helsinki.

J'ai été coordinatrice d'un projet Erasmus inter écoles européennes.

Et à titre privé, je suis co-fondatrice et organisatrice de l'événement Olohuonenÿttely.

J'ai également été secrétaire pendant trois ans d'une association visant à promouvoir la culture traditionnelle chinoise (langue, calligraphie, arts martiaux).



Mes compétences :

Coordination

Littérature

Ecriture

Gestion de projet

Théâtre

Adaptabilité