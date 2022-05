Line FOKEM

Je suis juriste de formation et suis en poste dans le Contract management et le Claim management pour des projets multi-techniques. J'ai une expérience particulière en analyse et rédaction de réclamations réalisées dans le cadre de grands projets complexes.



J'interviens en outre en amont de la signature des contrats pour réaliser une analyse critique permettant d'anticiper les risques contractuels, financiers et juridiques.



La pratique du Contract management me permet également d'intervenir dans des sessions de sensibilisation au suivi contractuel de même que sur des missions relatives à la transmission de bonnes pratiques contractuelles.



Par ailleurs, j'ai été formée à la Médiation inter-entreprises auprès du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris en 2013, ce qui m'a permis à la fois d'acquérir des techniques de négociation et celles relatives à la résolution des litiges en phase pré-contentieuse.



Mes compétences :

Outlook Express

Lotus Notes

Négociation de contrats