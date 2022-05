Line SELBONNE CREVE-COEUR

COMMERCIAL

-Management et développement d’équipes locales, distantes et multiculturelles ( > 10 personnes)

-Recrutement, formation et développement d’équipe

-Développement et gestion de portefeuilles clients

-Négociation et définition de budgets

MARKETING STRATEGIQUE

-Analyse de marché et identification d’opportunités business

-Planification des ventes

COMMUNICATION ET PUBLICITE

-Conception, production et coordination de campagnes de publicité

-Définition du mediaplanning

-Conception/organisation de la communication entre l'entreprise et ses partenaires

-Étude de l’identité des marques

-Relationnel agences de communication et clients grands comptes



Mes compétences :

Publicité

Études statistiques

Marketing

Communication

Ethnos

Études de marché

Business objects