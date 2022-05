Line VISSOT-WEIL

25 ans de management, développement stratégique et création de valeur, via des projets de transformation : qualité de Service, commercial et capital Marque



Compétences :

• Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie de croissance



• Mobiliser, développer et restructurer des équipes multi-culturelles et pluri-disciplinaires



• Développer des relations stratégiques avec les clients B to B et les partenaires clés



• Diriger et transformer l'organisation pour créer de la valeur (qualité de Service, capital Marque)



• Accroître la profitabilité pour l'actionnaire



Mes compétences :

B to C

B to B

Satisfaction clients

Marketing

Commercial

International