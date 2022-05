Lioko AMISI SIMBI

Passionnée par un métier qui est en constante évolution, dynamique et mouvante, je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles afin de mettre à votre service mes compétences acquises au sein de petites et grandes structures . Ces différentes expériences m'ont permis de m'affirmer et valoriser mes acquis en tant que spécialiste de la paie et de la gestion de ressources humaines. La polyvalence, la rigueur, le sens du service, de la confidentialité et l'adaptabilité sont mes atouts en toutes circonstances pour mener à bien mes missions.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Office 2010

Paie

Droit social

Droit du travail

Gestion de temps

Gestion du personnel