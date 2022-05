Lionel BART

Militaire de carrière depuis 35 ans, officier supérieur, ayant officié dans différents domaines, j'envisage de me lancer un nouveau défi dans le secteur civil.

Au cours de ma carrière, j'ai toujours occupé mes différentes fonctions avec rigueur et professionnalisme. Aujourd’hui, j’envisage de réaliser une seconde carrière dans le secteur civil avec autant de motivation.



Je peux apporter à votre service mon attachement à des valeurs, une forte adaptabilité, mon sens de l'organisation et du management.



Mes compétences :

Rédiger des rapports d'expertise, des directives e

Organiser et animer des formations

Gérer des situations de crise

Gérer un budget et des infrastructures

Suivre un parc de véhicules et de matériels divers

Organiser et planifier des services

Manager des équipes