Lionel BENEZECH

Près de 20 ans de ventes et de management commercial au sein du groupe France Télécom-Orange, avec une expérience dans le domaine grand public, professionnel et entreprises, dans le pilotage de distribution directe ou indirecte en boutique et en centre d'appels. Ma dernière expérience opérationnelle me donnait la charge du développement du CA des clients entreprises pour la zone Alsace-Lorraine-Bourgogne-Franche-Comté avec un encadrement de près de 800 collaborateurs.

Depuis début 2014, j'assure désormais la responsabilité d'un projet de transformation SI et métier pour près de 12000 collaborateurs dans le cadre de la gestion des offres mobile et convergente B2B d'Orange.



Mes compétences :

Télécommunications

Marketing

Management

Développement commercial

Business development