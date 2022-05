Lionel BIAN

Je suis diplomé Ingénieur ENSIETA (Ecole nationale des Ingenieurs des Etudes et Techniques de l'Armement) depuis Septembre 2008.

Ma spécialisation est Electronique et Signal pour les Systèmes Embarqués notamment systèmes radars. (traitements radar, electronique, traitement du signal,informatique,...)



Avant d'entrer en école d'ingénieur j'ai fait deux années de classes préparatoires au lycée Kérichen à Brest et mon lycée au lycée de l'elorn à Landerneau.





Pendant près de 2 années, j'ai travaillé en tant que consultant pour la société SII agence de Rennes en mission au sein de Thalès Systèmes Aéroportés à Brest (departement Radar de Patrouille Maritime).

J'y ai occupé un poste d'ingénieur IVVQ (Intégration Vérification Validation Qualification) sur des produits radars.



Puis le transfert de cette activité vers le site de Pessac, a permis mon embauche au sein même de Thales Systèmes Aeroportés. Je suis maintenant sur le site de Pessac en tant qu'ingénieur radar IVVQ depuis Avril 2010



Mes compétences :

Aéronautique

radar

Electronique

Ingéniérie

systèmes embarqués

traitement du signal