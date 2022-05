Lionel BIANCHI

Avons-nous la même conviction?



La révolution digitale est aussi cognitive et relationnelle: elle oblige les entreprises à revoir les frontières entre organisation et marché, à tisser de nouveaux liens sociaux avec leurs prescripteurs, à être plus compétitives en devenant plus collaboratives.



Alors réfléchissons ensemble aux meilleures façons de mobiliser les talents, de décloisonner les organisations, de favoriser l'innovation ... des enjeux stratégiques pour les entreprises qui correspondent à mon engagement professionnel.



Expert en management, en système d'information ou en transformation digitale, vous recherchez un nouveau challenge. N'hésitez pas à m'envoyer votre CV.



Mes compétences :

Conseil en management

Stratégie digitale

Innovation

Accompagnement au changement