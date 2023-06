Mes objectifs au quotidien:

- satisfaire mes clients

- conquérir des prospects

- atteindre des objectifs en équipe

Mon parcours m a permis de découvrir beaucoup de domaines.

Riche de ces expériences, j ai toujours utilisé mon dynamisme et mon sens du relationnel pour mener à bien mes missions.

A l écoute de mes supérieurs, j ai su prendre en compte leurs remarques et conseils pour avancer.

Attiré par l'encadrement et l envie de partager mon savoir, j ai saisi l opportunité de pendre en charge à mon tour une équipe.

En tant que manager, ma volonté est de faire monter en compétences mes collaborateurs et les motiver afin d'atteindre ensemble les résultats souhaités.

Un esprit de challenge certain, je suis enthousiaste de relever de nouveaux défis.



A l écoute de proposition de poste sur la région nantaise , n'hésitez pas à me joindre.



Lisa Palie



Mes compétences :

Commerciale

Management

Recrutement

Développement commercial

Veille concurrentielle

Sens des responsabilités

Communication interne