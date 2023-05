Lise DESJARDINS

Après un DEUG de Langues Étrangères Appliquées et une Maîtrise de Tourisme, j’ai effectué quelques missions dans ce domaine. En 2008, j’ai eu l’opportunité d’intégrer une collectivité territoriale afin d’assister le Maire d’une commune de 4700 habitants dans ses tâches quotidiennes. Cette mission, effectuée pendant 6 ans, m’a procuré de nombreuses connaissances mais également de multiples compétences.



Aujourd’hui, j’ai décidé de rediriger ma carrière professionnelle vers un nouveau domaine, l’Import Export. Celui-ci met particulièrement en avant la pratique des langues étrangères que j’ai étudiées lors de mon cursus universitaire et des qualités relationnelles acquises au cours de mes précédents emplois.



J’ai donc intégré la formation Assistant Commercial Import Export dispensée par CCI & Caux à Lillebonne.



Si vous exercez dans ce domaine et que vous souhaitez me faire partager vos expériences, n’hésitez pas à me contacter.



A bientôt.

Lise





Mes compétences :

Relationnel

Travail en équipe

Transport

sens du service