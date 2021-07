Je suis un ingénieur-chercheur intéressé par les nanotechnologies et leurs applications dans le domaine de l’énergie, la santé et l’environnement. Au cours de mes activités de recherche, j’ai acquis des connaissances et de l’expérience dans différents domaines liés aux sciences des matériaux et aux nanotechnologies ainsi qu'en gestion de projet :

Management, gestion de projet et communication :

- Elaboration et acquisition de projet

- Planification et coordination d’expériences en collaboration avec différents groupes de recherche internationaux

- Présentations orales et posters à différentes conférences et symposiums internationaux (E-MRS, MRS, GRC Electrodeposition, EDNANO)

- Ecriture et publication d’articles dans des journaux scientifiques

- Supervision d’équipe technique et d’étudiants



Champs de compétences :

- Nanosciences et nanotechnologies

- Métaux nobles

- Technologies des traces d’ions (ion-track technology)

- Cristaux photoniques

- Vésicules extracellulaire et exosomes



Compétences expérimentales et techniques :

- Révélation chimique de traces d’ions

- Électrodéposition

- Pulvérisation cathodique

- Langmuir-Blodgett

- Cristallisation colloïdale

- Cristallisation par évaporation contrôlée du solvant

- Lithographie laser

- Diffraction des rayons X (DRX)

- Microscopie électronique à balayage et en transmission (MEB/MET)

- Spectroscopie dispersive en énergie (EDX)

- Voltamétrie cyclique

- Spectroscopie UV-Vis / IR

- Emission de champ

- Fractionnement d’écoulement de champ (FFF)

- Chromatographie à Interaction Hydrophobique (HIC)

- Multi-Angle Light Scattering (MALS)



