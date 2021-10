Loïc Leroux

Ce que j'aime c'est transmettre une passion. Et ma passion c'est la biologie.

Ingénieur agronome, Docteur en biologie à l'Inserm avec Merck, j'ai fait ma thèse sur le diabète, en collaboration avec Merck. Ce travail m'a vraiment permis d'apprendre et d'appliquer la méthode expérimentale, d'être excessivement sérieux et précis, de toujours remettre en cause mes théories et de tout faire pour les valider, et de présenter mes résultats. Mais ne voulant pas faire de post-doc j'ai travaillé au service technique d'Ozyme, entreprise de biotechnologie, donc au SAV très technique. J'ai pu apprendre des techniques de conduction d'une conversation.

Puis, pour vraiment transmettre mes connaissances, je suis devenu enseignant de biologie et de nutrition dans un institut scolaire, mais j'ai eu beaucoup de peine vis-à-vis des élèves. En effet, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à tenir un cours avec tant de personnes, c'est un stress énorme et les élèves ne laissent rien passer. Je me suis alors tourné vers les cours particuliers où j'ai pu transmettre une matière, des notions techniques expérimentales voire de philosophie. Puis je suis passé à des plateformes d'appels à bases médicales. J'ai donc développé des techniques téléphoniques pour faire plusieurs missions de questionnaires médicaux, prise de rendez vous pour visite médicale, gérer des situations crises sanitaires, auprès de particuliers comme de professionnels de santé. J'ai travaillé ainsi pour de courtes missions chez Direct Médica ou chez Sanofi aventis. Puis j'ai fait du télémarketing/téléphone. Ayant des problèmes de santé qui me valent d'être reconnu travailleur handicapé, j'ai dû faire une pause dans ma carrière. Après quelques mois, je me suis vite rendu compte que je ne solutionnerai rien en restant chez moi donc j'ai contacté la Fédération Française des Diabétiques (ex AFD) pour leur proposer une demande de bénévolat. Peu à peu, j'ai réappris à travailler avec plaisir et, après quelques dossiers internes, j'ai appris à rédiger des articles, recouper les informations, rédiger en ménageant les susceptibilités et à, peu à peu amener aux diabétiques à gérer leur diabète. J'ai fait ça bénévolement pendant 2 ans puis ils m'ont aussi permis d'écrire comme pigiste quelques articles de journaliste (Equilibre,15 000 exp). Me sentant plus en confiance, j'ai repris les cours particuliers avec succès. J'aime transmettre mes connaissances et certaines valeurs et mon employeur m'a donné une lettre de recommandation pour cela. Mais, à cause du nombre du nombre d'heures réduit possible, j'ai repris le télétravail. J'ai pu constater en faisant des enquêtes que, ce genre de travail, où on est sans cesse évalué, où seule la performance heure par heure est prise en compte, j'ai donc bien vu que ce genre de poste n'était le bon pour moi où l'on vit pour le stress.

J'ai une reconnaissance qualité travailleur handicapé ce qui me vaux d'avoir quelques heures par mois à passer avec des médecins je ne ferai donc pas un temps plein

Par contre mon poste de travail ne nécessite pas d'aménagement. Je vais bientôt pouvoir utiliser les services pour les handicapés de pole emploi.



Aujourd'hui j'ai repris les cours particuliers. Je recherche un poste à temps partiel centré sur la transmission des informations de la biologie. Cela entraîne des connaissances nutritionnelles, biologiste cellulaire et moléculaire, protocole d'expérimentation, études statistiques et de cohorte, vie familiale, questions pratiques, des articles de vulgarisation scientifiques ou étymologie et parfois même un peu de philosophie. Je me considère donc comme un passeur de passion, un polyvalent de la biologie.

N'hésitez pas à me contacter.

Cordialement

Loïc Leroux



Mes compétences :

Rédaction

Journalisme

Biotechnologies

Pharmacie

Biologie

Microsoft Word

Biographies

Pharmacovigilance

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Journaux