Loic LINSOLAS

Titulaire d'un BTS comptabilité et gestion des organisations en alternance, aux IMPRIMERIES IPS.



J'ai décidé de poursuivre mes études en apprentissage, en préparant un Master Grandes Ecoles dans l'entreprise SNEF, en partenariat avec l'Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier (Groupe Sup de Co), spécialisation Crédit Management.



Ainsi, j'occupe actuellement la place de Credit Manager au siège du groupe SNEF.



Mes compétences :

Anglais

SAP

Espagnol

Microsoft office

Dynamisme & Convivialité

Rigeur / rigoureuse

Credit Management

Relationnel

Droit des affaires

Comptabilité

Cash Management

Credit client