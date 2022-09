Loïc TERLAT

Sur le papier : Je sais faire des contrôles réglementaires en bruit et vibrations.

Beaucoup dans le domaine de la santé au travail, un peu beaucoup dans le domaines des industries classées à la protection de l'environnement.



Sur le terrain : Je pilote des affaires. j'exécute le travail,

J'écoute les clients

Je rédige des offres techniques et commerciales selon les besoins précis

Je réalise les essais sur site

J'analyse des données et je rédige des comptes rendus

J'explique les résultats, je conseille.

Du coup : Les clients qui commandent une prestation ont de la valeur en échange (du moins je fais ce qu'il faut pour).



Au bureau : j'organise le travail, je maitrise mes indicateurs (production et commerciaux), je rends compte à ma hiérarchie précisément.