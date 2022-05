Louis GAUTRON

Spécialisé dans le domaine du handicap depuis 2006 (sourcing, recrutement, accueil et intégration de travailleurs handicapés, accessibilité des locaux, loi,...), j'ai rejoint SOPRA STERIA GROUP en tant que chargé de mission handicap en octobre 2013.



En charge du recrutement des travailleurs handicapés, je participe également à la communication en interne, au maintien dans l'emploi et à la mise en accessibilité de nos sites.



Si vous êtes diplômé d'un Bac + 5 en informatique ou d'un Bac +5 scientifique et que vous êtes intéressé(e) par nos métiers, n'hésitez pas à me contacter !







Mes compétences :

Handicap/diversité

Pack office

Langues

Gestion de projet