Louis-Ghislain DE LAMBILLY

.Nous fabriquons et commercialisons une gamme de pâtisseries bretonnes sous la marque BISCUIT D'YS (kouign amann,gâteaux bretons,gâteau nantais ) vendues en GMS,épiceries fines,aéroports, collectivités, mais également une gamme de galettes, crêpes, blinis sous la marque CRÊPERIE D'YS.Enfin,nous fabriquons des fonds et mini fonds de tarte en cru surgelé destinés à l'industrie agroalimentaire et aux traiteurs.Notre stratégie repose sur le développement de nouveaux produits et concepts INNOVANTS dans les gammes pour lesquelles nous sommes reconnus pour notre savoir-faire et notre qualité artisanale.Nous avons lançé un nouveau concept de mini kouign amann sucré et salé destiné à l'apéritif,au dessert ou au café gourmand,le "Kouign Miam Miam" en bouchées croustillantes.Le succès des kouign amann ( nature,framboise, chocolat) et gâteaux bretons ( pruneau,framboise, caramel beurre salé) et des gâteaux nantais au rhum et aux amandes ( y compris en BOUCHEES pour le café gourmand) nous conforte dans cette voie.Nous venons de lancer un site marchand sur lequel vous trouvez toutes nos spécialités bretonnes:Array! Biscuit d'Ys est également présente à Londres depuis début 2016.

Retrouvez-nous au Salon Farm Shop and Deli du 18 au 20 avril à Birmingham.



