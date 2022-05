Louis GRAND

J’ai obtenu lors de mon parcours étudiant des compétences dans le secteur des transports, en gestion et développement commercial (IUT Logistique & Transport, puis ESC Pau). Afin d'être concret et opérationnel, ce parcours a été ponctué de nombreux stages, contrats d'alternance, voyages à l'étranger.



A l'issu de ce cursus, j'ai intégré les équipes de ColiPoste, au sein de la direction commerciale. J'y ai réalisé des missions d'analyse commerciale / marketing, de mise en place de plan d'actions commerciaux, et d'animation. Dans ce cadre, j'ai eu l'opportunité d'encadrer 2 personnes.



Je travaille chez Chronopost depuis 2010, d’abord au sein de la Direction des Grands Comptes au siège, puis en tant que Commercial Grands Comptes. Ce nouveau métier me permet d'acquérir une expertise "terrain" de la vente sur des comptes complexes et stratégiques. Cette expertise vient compléter mes aptitudes à l'analyse, au pilotage et au management acquises dans mes expériences précédentes.



Mes compétences :

Chine

Logistique

Logistique transport

Marketing

Transport

Vente