Louis ITIER

Bonjour,



Passionné depuis toujours par les nouvelles technologies et plus particulièrement par le développement de sites et d'applications web, j'ai rapidement cherché à me former dans cet optique.



Au cours de mes différents stages et formations, j'ai acquis une certaine expérience que je suis heureux de mettre au profit d'entreprises et d'associations.







https://www.itierlouis.com



Mes compétences :

PHP

AJAX

CSS3

CSS2

JS

Windows server 2003

Windows serveur 2008

Windows XP / Vista / Seven

Ubuntu/Debian

Cisco Switches

Ingénierie

Internet

Web

Informatique

Développement web

Microsoft SQL Server

MongoDB

Développement iOS

Développement Android

Oracle

Sails

Node.js

SAP

SAP ABAP

SAP Material Management

Icecast2

Docker

GLPI

Synology DSM

Virtualisation

Haute Disponibilité (HA)

Wordpress

Prestashop

VMWARE Workstation

KVM Openstack

QEMU

Virtualbox

Material Design

MariaDB

CSS 3

Apache

Cordova

Raspberry Pi

Nginx

HTML 5