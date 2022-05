Louis JARREAU

Après un parcours au sein de grandes entreprises avec des expériences fortes en marketing direct et marketing évènementiel. Je mets mon impulsion créative au service des entreprises qui souhaitent développer leurs outils de communication et leur identité de marque. Dans un univers de médias en constante évolution, l'image est un droit, à nous de lui donner un sens, une cohérence et de l'effet.



SERVICES



Evènementiel : Logo - Affiche - Flyer

Print : Identité Visuelle - Charte Graphique - Plv / Stand - Packaging - Plaquette

Web : Habillage / Webdesign - Site Full Flash - Bannière - CMS - Notions html



Mes compétences :

Pack office

Cinéma 4D

Suite Adobe CS6