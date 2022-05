Louis-Joseph DE LA FOUCHARDIÈRE

Professionnel du management d'équipe, de l'accompagnement du changement, j'interviens au sein d'entreprises et d'institutions de référence dans l'accompagnement côté humain des grands projets de transformation



Comment dépasser les freins inhérents à toute transformation ? Comment mobiliser individuellement et collectivement autour de projets clés ?



Une conviction : les entreprises exigeantes avec leurs salariés ont des salariés exigeants avec elles-mêmes. Cette forte attente mutuelle est gage d'engagement et de progrès



Mes compétences :

Conduite du changement

Formation comportementale

Évaluation de compétences

Ingénierie de formation

Team building

Coaching

Accompagnement

Management

Conseil

Communication

Formation