Louis LEGRAND

30 années d'industrie, 15 ans d'expérience de management en production dans le domaine de la sous traiatance electronique: Pilote d'ilôt puis responsable de service. (Alcatel puis Sanmina-SCI)

Planning manager pendant 4 ans - Planification/Ordonnancement - Utilisation Oracle - Analyse des previsions - Optimisation du plan de production - Mise en place d'outils et de procédures - Encadrement d'équipe - Entretien de develloppement et de performance - Chef de projet sur actions d'amélioration continue -Membre du CODIR.

La complémentarité de ces 2 expériences (Production & Planning) m'apporte aujourd'hui une réelle expertise sur l'ensemble du processus sur les plans fonctionnel et technique mais également en terme managerial.



Enrichi par ces différentes expériences, j'ai crée aujourd'hui, une structure "Formation et Conseil" (CONSULT'HAG). J'interviens en gestion de production et plus particulierement en matiére d'amélioratin de l'outil de production via la demarche "lean", mais aussi en gestion et management de projet.

Mon site : http://www.consult-hag.fr/

Mon Blog :http://lean-accessible.overblog.com/



Mes compétences :

Conseil

Planning

Performance

Logistique

Gestion de production

Production

Lean management

MRP

Manager

Oracle