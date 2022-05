Louis MARCHESSEAU

Expert-Comptable diplômé avec 10 ans d'expérience (7 ans en Directions Financières de groupe du SBF 120 et 3 ans en Audit externe) :

- Actuellement Financial Control Manager de la BU ICEE (Italy, Central & Eastern Europe), j'accompagne la Direction Financière de la Business Unit dans l'élaboration, le contrôle et la restitution des données financières et opérationnelles

- 2 ans en tant que Financial Engineering Manager, j'ai fait la jonction entre le M&A, la Stratégie et la Finance,

- 6 ans de Consolidation en groupe du SBF 120 (EDF Energies Nouvelles et SUEZ),

- et 3 ans en Audit Externe et Accompagnement comptable et financier de PME et groupes côtés chez KPMG.



Mes compétences :

Auditeur

Magnitude

IAS

Instruments financiers

Hyperion

IFRS

Impôts différés

Corporate finance

Analyse financière

Modélisation financière