Mon expérience en agence de communication, m’a appris à travailler en toute autonomie. J’ai acquis de solides connaissances techniques me permettant aujourd’hui de prendre en charge toute la responsabilité d’un ou plusieurs projets.



De plus, ayant eu à intervenir sur différents projets, j’ai été amené à gérer des équipes distinctes, ce qui ma permis de développer des facultés d’adaptation et un véritable sang-froid.



Je maitrise la chaine graphique et je pourrais rapidement être opérationnelle sur toute mission que vous me confirez.



Je suis spécialisé en industries créatives et de nature curieuse, je suis passionné par la communication, la publicité et l’univers des marques. J’aime le travail stratégique ainsi que de veille tant sociale que publicitaire. Très motivé et surtout passionné, je fais preuve d’investissement.

Ma personnalité stable et positive est une force qui me permet d’atteindre mes objectifs.



Je demeure à votre disposition pour de plus amples informations.



Bien à vous,

Louis MATTI



Mes compétences :

Informatique

Industrie créative

Word – Excel – Powerpoint

Sphynx

Dreamweaver

Notepad++

Internet

CIEL

Dynamisme

Esprit d'équipe