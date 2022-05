Louis-Nicolas BEDEL

Aujourd'hui, :

- Responsable des transports sur tout le Sud de la France et le Nord

- Gestion d'une équipe de Chefs de Projets

- Véritable interface entre les Directions Regionales et les Prestataires de transport

- Gestion dossiers prestataires : sourcing, prospection, negociation, contractualisation

- Répond aux besoins des clients émis par contrat

- Analyse et propose des solutions adaptées aux attentes entreprise

- Mise en place de solutions et 'interfaces EDI

- Formation des utilisateurs aux nouvelles technologies



Je considère la logistique comme étant un monde dynamique, exigeant à la fois rigueur, efficacité, rapidité, exactitude, maîtrise et optimisation. Ce sont des valeurs auxquelles j'adhère et que je pratique. Néanmoins, elles ne seraient pas valables, si je ne savais pas diriger, contrôler et motiver mes collaborateurs pour que nous atteignons le meilleur de nous-mêmes pour dépasser nos objectifs.

C'est pourquoi j'ai à cœur de travailler dans ce milieu.



Mes compétences :

Rigueur au travail

Organisation du travail

Management d'équipe

Optimisation des flux

Management de projet

Approvisionnements

Gestion

Responsable

Pack Office

Logistique

Organisation

Rigueur

Excel

Management