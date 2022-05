Louis PAILLARD

Timac Agro, branche agrofourniture du Groupe Roullier qui compte 6000 personnes à travers le monde pour un CA de plus de 2Mds d'euros. Après un an comme ingénieur production (management des équipes et 5*8) j'ai pris le poste de responsable de production qui comporte toute la partie amont de la fabrication de nos engrais : commandes MP (200000 t par an à ajuster en fonction des commandes et des contraintes de coûts de stockage), planification de la production. Je suis également responsable de la qualité des produits que nous fabriquons et de la sécurité des équipes. Je remplace le directeur du site lors de ses déplacements / congés. 65 CDI sur le site plus un volant d'une dizaine d'intérimaires.



Mes compétences :

Créativité