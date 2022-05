Louis PERRIN

Formation:



Ecole Centrale Marseille – Ecole d’Ingénieur Généraliste (Promotion 2012)

- Matières enseignées : Développement Web, Programmation objet, Economie, Mathématiques, Traitement du signal, Anglais, Espagnol.

Lycée La Martinière Monplaisir – Deux ans de Classe Préparatoire (2007-2009)

- Section Physique & Chimie (PCSI/PC*)

Obtention du Baccalauréat Scientifique-Lycée Lacassagne (2006)

- Mentions: «Très bien » Et «Mention Européenne (Anglais)»



Compétences:

Logiciels et OS : Adobe Photoshop & Illustrator, Suite Office, Matlab, Linux.

Langages informatiques : C/C++, XHTML, CSS, Mysql/Php, Python, Javascript.



Langues : Anglais : TOEIC (925). Très bonne maîtrise de la langue.

Voyages linguistiques en Irlande, Angleterre, Etats-Unis et Canada.

Espagnol : Bonne maîtrise. Voyage linguistique en Espagne.

Chinois : Notions. Voyages linguistiques en Chine.



Mes compétences :

Consciencieux

CSS

dynamique

Escrime

Espagnol

HTML

Informatique

Matlab

Microsoft SQL

PHP

Python

TOEIC

Web