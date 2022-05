Louis-Pierre JAUNEAU

Responsable marketing et Feel Good Manager (ou Chief Happiness Officer pour les intimes) chez GreenFlex depuis sa création. Je m'occupe plus particulièrement de l’animation de la « communité GreenFlex » et organise des événements de 10 à 300 personnes (teambuildings, ateliers de co-création, empowerment, séminaires…) auxquels j'ajoute toujours des touches créatives, avec du sens.



Côté clients et prospects, organisation de plus de 30 événements cette année (petit-déjeuner thématique, conférence ou salon comme Vivatech), expertise en hackathon avec construction et animation de l’Agrickacthon pour l’Open agri food 2016, jusqu’à l’organisation de soirées avec des expériences à vivre avec l’art comme vecteur de rencontres entre différents publics (associations, internes et clients).



#CHO #Happiness #Fun #DonnerDuSens #Art



Mes compétences :

Marketing

B2B

Web

Développement durable