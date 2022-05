Louis RENOU

De formation ingénieur X – IFP school complété par un EMBA HEC (en cours de finalisation), j’ai 15 ans d’expérience au sein de l’ingénierie de Renault. J’y ai acquis une de solides compétences techniques, managériales et stratégiques dans un environnement automobile complexe à très forte dominante internationale et multiculturelle.

Depuis 2011 j’occupe un poste de responsable stratégie moteur dans lequel je structure et déploie la stratégie des moteurs hybrides et essence de la gamme du constructeur pour répondre aux besoins des marchés mondiaux en lien avec la direction du plan produit et des programmes véhicules. Responsable de projet pour la définition des programmes moteurs essences et hybrides, je choisis les concepts de moteurs dont je démontre la rentabilité économique et je définis les cadrages pour le lancement des programmes. J’anime la collaboration avec les partenaires de l’alliance (Nissan, Avtovaz, Daimler) et la recherches de synergies de programmes communs pour les moteurs.

De 2008 à 2011, chef de département au sein du centre de développement Renault Nissan en Inde, je créé le département Systèmes Embarqués » en charge du développement et de la validation des logiciels et calculateurs moteurs, boites de vitesses et véhicules (habitacle et multimédia). A l’origine de la création du département j’ai mis en place, recruté, managé et dirigé une équipe de 120 personnes. J’ai également mis en place la stratégie de croissance et de montée en compétence pour en faire le centre d’expertise de l’Alliance Renault – Nissan sur le domaine du logiciel embraqué ainsi qu’une service company au meilleur niveau de performance dans le domaine du développement des systèmes embarqués.

Je souhaite aujourd’hui évoluer dans les secteurs des transports, des systèmes embarqués à forte composante technologiques avec des problématiques complexes et internationales dans lequel je pourrais apporter ma valeur ajoutée dans un poste de direction stratégique ou de management d’une Business Unit..



Mes compétences :

Management d'équipes projet

Project management

Evaluation economique des projets

Automobile

Systèmes traction hybride

Développement systèmes embraqués

Management international

Supplier management

Strategie

Multicultural collaboration