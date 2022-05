Louise GENTILHOMME

Une opportunité professionnelle s'est présenté à moi afin de travaillé en entreprise avec un métier qui me passionne.

Après deux expériences réussies dans un poste de responsable de formation pendant 21 ans, j'ai souhaité faire évoluer ma carrière professionnelle en passant un Titre professionnel de formatrice professionnelle d'adultes obtenu en mai 2013.

Les formations envisagées porteront sur le bien être au travail, la communication non violente, la gestion des émotions et le management de proximité.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Veille réglementaire

Gestion de projet

Cahier des charges

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique