Louise GIBB

Avec plus de six ans d'expérience de travail au sein d'un conseil en environnement, je possède les connaissances pratiques et techniques sur la façon de concevoir et de mener des enquêtes sur place sur une variété de sites terrestres contaminés, et je suis sûre de pouvoir conseiller, diriger et interagir avec le personnel du site, les entrepreneurs, les clients dont Exxon Mobil, National Grid et les autorités locales au Royaume-Uni.



Ayant une personnalité énergique, enjouée et étant dotée d'un naturel calme, je pense disposer de toutes les qualités nécessaires. J'ai une excellente attention aux détails, de solides compétences interpersonnelles et une aptitude à travailler dans des délais serrés. Je suis actuellement responsable de la gestion d'un certain nombre de projets, y compris des enquêtes de sites à la fois sur les terminaux pétroliers de distribution et les stations-services, une entreprise de fabrication de voiture dans le nord de la France (je suis responsable de la communication avec la DREAL) et les sites de construction de logements.



J'ai acquis l'expérience de travailler avec les différentes parties prenantes, y compris la réalisation de liaison avec le public à la fois au cours d'une enquête sur place sur un lotissement à Londres et une vérification de la phase de pré-construction d'une centrale au charbon au Sénégal où j'ai effectué la médiation, en français, entre les habitants du village voisin et l'entreprise cliente. J'ai passé du temps à superviser les entrepreneurs sur place (foreurs, des spécialistes de fouilles sous vide, géomètres) et j'ai formé des membres du personnel subalternes dans les procédures sur place et de bureau.



J'ai une bonne expérience de l'écriture des évaluations des risques sanitaires et de sécurité, et la réalisation d'inductions site et réunions d'information sur la sécurité aux collègues, clients et sous-traitants et l'habitude de travailler dans le système de santé et de sécurité ‘LPS’. Je suis une secouriste formé en milieu professionnel.



Même si je suis actuellement résidente au Royaume-Uni, je suis désireuse de m'installer en France pour un nouveau défi professionnel et une meilleure qualité de vie. J'ai un permis de conduire complet, et je travaille actuellement avec un délai de préavis d'un mois.





