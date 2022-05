Louise MERCIER

Mes domaines de compétences :

- coaching personnel et professionnel

- hypnose ericksonienne

- Ingénierie de formation : conception/pilotage projets pédagogiques ; accompagnement au changement

- Animation : face-à-face ou collectif, ateliers thématiques, simulation, improvisation, etc.

- Communication : définition plan de communication ; conception supports ; rédaction ou rewriting documents, messages ou discours ; conception et organisation d’événementiels.

- Gestion de l’information (veille, recherche) et des connaissances (knowledge management)

Ma valeur ajoutée

- culture internationale, sens du service client, créativité, curiosité intellectuelle

- Utilisation experte : Pack Windows, Photoshop, Quark Xpress, Publisher, Deamweaver

- Langues : Anglais (opérationnel) – Espagnol/Italien (bon niveau) – Viêtnamien (parlé) – Allemand, Russe & Portugais du Brésil (notions)



Mes compétences :

Veille

Formation

Gestion des connaissances

Investigation

Conduite du changement

Hypnose ericksonienne

Coaching professionnel