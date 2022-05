Louise MUNIER

J'aime apprendre au quotidien et que mon travail concilie créativité et rigueur. C'est notamment pour ces raisons que je me suis dirigée vers le Développement web.



J'ai intégré la Wild Code School en septembre 2016. Sa philosophie et son fonctionnement (apprentissage par la réalisation de vrais projets clients) m'ont confortée dans mon choix de continuer dans ce domaine.



Mes centres d'intérêts sont le numérique, la photographie, l'environnement et l'entreprenariat.

Je suis régulièrement à la recherche de nouveaux projets à réaliser dans ces domaines. La majorité du temps au sein des associations dans lesquelles je m'implique (jeune Chambre économique, Club Photo Chapellois, Amicale de Saint jean de la Ruelle).



Je travaille avec passion et persévérence. Je m'attache à aller au bout des défits que l'on me propose ou que je prends.



Si vous avez besoin d'une personne humaine, créative et prête à s'investir, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Développement local

Classer des documents

Recherche de financement

Recherche documentaire

Montage de projets

Photographie

Logistique

Encadrement d'une equipe

Gestion

Comptabilité générale

Normes rédactionnelles

Relationnel

Infographie

Symfony

SQL

CSS3

WordPress

MongoDB

Material Design

HTML5

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator