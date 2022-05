Compétences en Recherche Clinique et Vigilance des produits de santé : pharmacovigilance, nutrivigilance, hémovigilance...

Spécialisée en nutrition et épidémiologie .

Maîtrise des Analyses Biologiques et Médicales courantes.



A l'écoute de nouvelles opportunités



Mes compétences :

Nutrition, Épidémiologie nutritionnelle

Datamanagement clinique

Essais cliniques

Epidémiologie

Analyses biologiques

Pharmacovigilance, nutrivigilance