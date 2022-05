Louise PAILLAT

Diplômée Ingénieure de l'Ecole Supérieure d'Agriculture (ESA, Angers) en 2013, avec une spécialisation Expertise et Traitements en Environnement réalisée à l'Institut Supérieur d'Agriculture (ISA, Lille), j'ai souhaité orienter mon parcours vers l'aménagement et le développement durables des territoires, spécifiquement sur la gestion et la préservation des ressources.



Aussi, le développement local et notamment des circuits alimentaires de proximité, l'agriculture durable, la construction durable, le développement des énergies renouvelables, la gestion des déchets, la gestion des sites et sols pollués ou encore la gestion et la préservation des milieux naturels sont autant de domaines d’activités pour lesquels je peux apporter mes compétences d’ingénieur en agriculture.



Dans l'objectif de réaliser une thèse de doctorat en sciences du sol et agronomique, j'ai repris un master 2 en septembre 2015 pour améliorer mes connaissances sur le fonctionnement des sols, plus particulièrement leurs réponses aux amendements organiques dans une optique d’une gestion intégrée des produits d’exploitations agricoles, et de renforcer mes compétences notamment par des expériences sur le terrain et en expérimentation en conditions contrôlées de laboratoire.



Mes compétences :

Cartographie SIG

Thermique du bâtiment

AutoCAD

Statistiques

Développement durable

Gestion de l'Énergie et de l'Environnement

Gestion des déchets

Sensibilisation écologique

Gestion de l'eau

Bureautique

Agriculture durable

Agronomie

Conduite de projets

Animation de réunions

Concertation

Diagnostic de territoire

Enquêtes

Sciences humaines et sociales

Urbanisme

Aménagement du territoire