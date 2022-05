Louise PONCET

Etudiante en Master 2 professionnel Politique et gestion de la culture (Paris 8), je prépare mon entrée dans la vie active. J'ai passé un an à Bogota (Colombie) dans le cadre d'un échange universitaire (2006-2007)et je souhaite y travailler à partir de juillet 2009. Parlant couramment espagnol, je voudrais travailler au sein d'une institution culturelle. J'ai déjà quelques expériences dans ce domaine: stage à l'Alliance Française de Bogota, organisation d'un festival de courts-métrages à Paris avec l'association CINEFAC, stage à l'Union Latine, organisation dédiée à la valorisation des langues et expressions culturelles des pays latins.



Mes compétences :

Cinéma

cooperación

Danza

Gestión Cultural

Gestion Culturelle

Médiation

Médiation culturelle