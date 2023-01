Lucas BRÉANT

Responsable du développement commercial de Serinya Telecom pour la région du Calvados.



Serinya Telecom est un opérateur pour les entreprises spécialisé dans :

- L'accès internet (ADSL / SDSL / FibreOptique)

- La téléphonie IP (Centrex et TrunkSIP)

- L’hébergement

- Les réseaux privé simple ou multi-sites (VPN MPLS)



Notre société a su se démarquer de ses concurrents par son expertise technique, mais aussi par sa capacité à fournir des offres sur mesure et adaptées aux besoins de chacun.



Ainsi, notre proximité et notre réactivité permettent de délivrer un service à haute valeur ajoutée en matière de télécommunication.



Nous nous tenons à votre écoute pour vous proposer la solution qui répondra à vos attentes.





Mes compétences :

Commerce international

Animation commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Appels d'offres

Négociation internationale

Marketing

Anglais