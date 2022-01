Lucas GAHERY

Diplômé d'une licence Professionnelle "chargé d'affaires en ingénierie électrique et électronique" j'ai pu mettre à profit mes connaissances dans deux bureaux d'études différents.

Manquant d'expérience "terrain" c'est avec beaucoup d'attente que j'ai saisi une opportunité en tant que technicien de maintenance et d'exploitation CFO/CFA et Haute Tension pour la société ENGIE Ineo.

Opportunité qui s’avère être plus qu'enrichissante..



Toujours en poste actuellement.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Ordinateur

Electrotechnique

Courant faible

Electricité

Électricité industrielle

Courant fort

Organisation du travail

Haute tension

Marché publique