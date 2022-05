Sandrine RAIOLA

Bonjour,



Mes années d'expérience en Travail temporaire et en cabinet de Ressources Humaines externalisées m'ont permis d'acquérir beaucoup de compétences sur les différentes facettes des Ressources Humaines.



Du recrutement en passant par la gestion du personnel, la formation, l'établissement des paies et le départ du salarié sont des domaines que j'ai pu aborder et approfondir lors de mes différents postes.



Merci pour votre visite et à bientôt



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Recrutement