Dune façon générale mes expériences professionnelles ont été variées. Grâce à elles, jai développé un grand sens dadaptation et je suis rapidement opérationnelle sur un nouveau poste. Ainsi chez Elivie, jai très vite été autonome pour planifier les tournées des techniciens, tout en prenant en compte les niveaux de priorité des différentes visites à effectuer. Dernièrement jai travaillé dans une association de santé au travail : secteur complétement nouveau pour moi. La curiosité et lenvie de comprendre qui maniment mont aidée à accueillir et renseigner le public efficacement.



Arrivée depuis peu à Nîmes, je souhaite maintenant apporter mes compétences sur un poste durable en tant qu'assistante administrative chez :

- un prestataire de santé,

- en médecine du travail

- en EHPA ou EHPAD,

- en HAD

- ou tout autre organisme social, paramédical ou médical



En effet, riche des mes valeurs humaines, d'écoute et de respect de l'autre, ce sont des secteurs qui me permettent de me sentir utile aux autres et dans lesquels je mépanouis pleinement.



Pour tout renseignement complémentaire ou pour un rdv, je suis joignable par mail : lucie.menneson@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Windows

Recrutement

Conduite de réunion

Compte-rendu

Planification

Accueil physique et téléphonique

Gestion de portefeuille

Management

OpenOffice

Archivage

Adaptabilité

Relationnel

Autonomie professionnelle